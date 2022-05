Marie DELAFARGUE

Actuellement à la recherche d'un emploi, je me destine à la communication des entreprises. Intéressée par la communication interne et externe, j'ai pu acquérir de l'expérience dans les deux domaines grâce à mes différents stage dont un de plusieurs mois au sein d'une agence chargée de deux des journaux internes du groupe Système U et un autre de 9 semaines au sein d'une université canadienne.

En cours de validation de mon Master 2, je souhaite intégrer par la suite le service communication d'une grande entreprise afin de participer à l'expansion de celle-ci. Curieuse, aimant apprendre de nouvelles choses, volontaire, aimant le travail d'équipe, je suis d'ores et déjà chargée de communication bénévole dans une délégation locale réunissant environ 1600 personnes sur la Loire-Atlantique. Il me faut, pour réaliser au mieux les missions qui me sont confiées dans ce cadre, maîtriser les outils bureautiques comme le pack office mais également les logiciels de production assistée par ordinateur comme Photoshop, Illustrator et In Design.



Mes compétences :

Bureautique

Communication

Communication externe

Communication interne

Ordinateur

PAO

Travail d'équipe