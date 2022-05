Marie DELAGE

Compétences commerciales



Développement commercial avec les clients Grands Comptes, développement de la visibilité de l'enseigne auprès des acteurs majeurs locaux du monde du BTP ou de la location, mise en place de la politique commerciale nationale Grands Comptes en s'appuyant notamment sur la connaissance du marché et de l'environnement économique, animation et contrôle de la bonne application des processus qualité dans les activités commerciales, suivi et pilotage des réponses aux appels d'offres et des négociations commerciales Grands Comptes.



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation commerciale

Management

Dynamisme

Location

Commerce B2B

Vente