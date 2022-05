Marie DELECROIX

Bonjour,

J’ai récemment déménagé, prés de Saint Etienne, pour suivre mon époux responsable de concept architectural à la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du groupe Casino.



J’ai assumé le rôle de chargée d’opérations au sein du service du Développement Economique de la Communauté Urbaine de Lille, depuis 2004 jusqu’en janvier dernier.

Poste pour lequel mon responsable recherchait une personne stimulée par le challenge, dynamique, rigoureuse, pragmatique et doté d’un fort relationnel.



Pendant 4 ans, j’ai piloté des projets d’immobiliers d’entreprises supérieurs à 8 millions d’euros.



Durant ces années, mon expérience d’architecte, mes relations avec les partenaires, les maîtrises d’œuvre et entreprises de constructions se sont enrichies.

Ma connaissance du milieu administratif public dans les domaines de l’urbanisme et de la construction et de son mode de fonctionnement facilite mon autonomie opérationnelle.



Dans ce cadre, je recherche un poste à la mesure de mes compétences en maîtrise d’ouvrage public, para-public ou maîtrise d’œuvre privée, au sein ou à proximité de l’agglomération stéphanoise.



Mes compétences :

Anticipation

Bonnes qualités relationnelles

Capacité à travailler en équipe

Concertation

dynamique

Facilité d'adaptation

Organisation

Qualités relationnelles

Rigoureuse

Travailler en équipe

Vision

Vision globale