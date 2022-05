Marie DELÉPINE

Www.marie-gautrais-delepine.com

Enrichie de huit années d'expériences en communication, que pouvais-je faire pour rester une communicante compétitive ? Me performer dans le digital, évidemment ! Très investie dans les postes que j'ai assumé, il me semble naturel de faire évoluer mes savoirs-faire en fonction des besoins de nos métiers de communicants. Depuis septembre 2016 j'entreprends personnellement une formation professionnelle intensive de 6 mois chez Digital Campus, 1er réseau des écoles du web en France. Objectif : acquérir la casquette certifiée de chef de projet multimédia. J'enrichis ainsi mes savoirs-faire des compléments indispensables pour rester un responsable communication alerte et compétent aussi dans le digital !



Mes compétences :

Gestion de projet

Journalisme d'entreprise

Marketing

Management

Communication