Marie DELFOSSE

Bonjour,



Je suis souriante, ponctuelle et sérieuse dans l'accomplissement de mes tâches. J'aime m'investir dans les entreprises que j'intègre, en cherchant toujours à donner le meilleur de mes capacités. Je suis volontaire et appliquée. Je favorise la communication pour un bon travail d'équipe et une cohésion entre ses membres. Curieuse, j'aime prendre des initiatives pour toujours essayer d'améliorer l'environnement de travail.



Je suis motivée par une reconversion professionnelle ou par une promotion!



En espérant retenir votre attention, je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'expression de mes sentiments les plus distingués.