Marie Delphine NYOBE

Je suis une jeune femme sérieuse, organisée qui a le sens des responsabiltés. Grâce à mon expertise et mon sens du leadership axé sur le travail d'équipe, je souhaiterais mettre mes compétences au sein d'une entreprise nationale ou multinationale, afin de faire face à de nouveaux défis et challenges. Je demeure ouverte à toutes opportunités.



Mes compétences :

Traitement des remises documentaires et effets

Aisance rédactionnelle

Etude des crédits à la clientèle : escompte, crédi

- Impératif de solvabilité : calcul du fonds de ro

- Etude des dépôts de la clientèle : bon de caisse

Audit

Cashiering

Treasury Operations

Back Office

Compliance Audit

Loans Documentation

Opening/Closing Accounts

Financial Analysis

Syndicated Loans

Bookkeeping

Invoicing > Payment of Invoices

Bank Reconciliations

Operations Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OmniFlow

Sage Accounting Software