Marie DEMONT

Professionnelle avec un parcours très international, forte de diverses expériences en Marketing et Ventes dans les secteurs du Luxe et de la Cosmétique.

CHERCHE

* Opportuntiés et nouveaux challenges en Marketing, Ventes, Gestion de Projet, Business Development, Cosmétique, Luxe, Mode, Gastronomie

* Start ups

* Travailler dans un environnement international

SPECIALITES

* Marketing:Gestion de projets, Développement de noiveaux produits,

* Sales: Shopper & Customer Marketing, Category Management, Shopper Insights

COMPETENCES

* Solides habilités en communication et présentation, crátive, travail en équipe, compétences analytiques, orientée résultatsqualités d'adaptation, apprend vite

LANGUES

* Francais - langue naternelle

* Anglais, Allemand, Espagnol - parlé & écrit courants



Mes compétences :

Account management

Analytical skills

Category management

Communication

Cosmétiques

Gestion de projets

horlogerie

International

Interpersonal skills

Key account management

Luxe

Management

Market analysis

Marketing

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Mode

Planning

Présentation

Presentation Skills

Pricing

Product Development

Sales

Teamwork

travail en équipe

ventes