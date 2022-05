Marie DENIS

Tirez parti de la puissance des réseaux sociaux

Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo…

Qui s’en occupe?

Artur Inside (ex-MyPassPro) s'occupe de votre communication professionnelle sur les réseaux sociaux et gère vos campagnes emailing.

Artur crée du contenu personnalisé et engageant pour vous permettre d’établir des relations solides avec vos clients et prospects.

Artur vous assure une communication professionnelle et une communauté engagée pour générer du bouche à oreille et des revenus supplémentaires.

Utilisez votre tableau de bord pour surveiller votre activité et analyser la performance de vos campagnes.

Une gestion simplifiée de votre communication en ligne signifie 10 heures de gagnées pour vous concentrer sur votre métier !



Mes compétences :

Communication digitale

Négociation commerciale

Community management

Coaching commercial