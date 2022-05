Bonjour,

Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour un BTS Négociation et Relation Client pour deux ans. Le contrat peut commencer à partir du mois de juillet 2016.

Mes missions en entreprise seront de mettre en œuvre un plan de prospection, de faire de la négociation et vente auprès de particuliers et de professionnels, faire du développement de la fidélisation clientèle ainsi que des propositions commerciales négociés.

Je souhaite trouver une entreprise qui pourrait me permettre de mettre à bien mes misions et de m'apprendre les techniques de négociation et de commercialisation.

L'école dans laquelle je suis inscrite ( IRTA Sup Alternance) à Nantes propose une formation avec 2 jourS en école ( lundi et mardi) et 3 ou 4 jours en entreprise.

Je suis une personne mature qui est très à l'aise avec autrui.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations complémentaires.



Cordialement,



Marie DENIS