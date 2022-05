Marie-Denise VIGLIANO

J'exerce le métier de Conseil en gestion de patrimoine dans DV PATRIMOINE SARL en tant que gérant, voir ci-dessous.



Autres activités:

HOLDING

- S.A.S. LES ENTREPRISES DU MAIL en tant que P.D.G.

Domiciliation et hébergement d'entreprises

Centre d'affaires

o Domiciliation

o Mise à disposition de bureaux et salle de réunion sur demande.

o Open space.

o Secrétariat téléphonique.

o Réexpédition du courrier.

o Service télécopie, photocopie.

o Démarches administratives pour les créations de sociétés.

o Possibilité achats ou pub groupés.

o Synergie inter entreprises.

o Possibilité de prise en charge de vos devis, factures, gestion comptable de vos entrées/ sorties.

o Formation de vos commerciaux en recherche de clientèle, démarche commerciale...



- L'AGENCE IMMOBILIERE en tant qu'associée et apporteur d'affaires



DVPATRIMOINE S.A.R.L. est une société indépendante de Gestion de Patrimoine et de défiscalisation qui travaille en partenariat avec différents organismes financiers et immobiliers.

Ce type de fonctionnement lui permet de rester libre de choisir les meilleurs prestataires et de proposer à ses clients investisseurs les meilleurs produits du marché.

Cette indépendance est le gage d'un conseil allant dans le sens de vos intérêts patrimoniaux, financiers et fiscaux. Dans la mesure où nous ne dépendons pas d'une hiérarchie et de ses objectifs, notre seul intérêt est de vous satisfaire tant sur le conseil que sur la sécurité de vos investissements.

NOTRE ROLE ? Analyser la situation personnelle d’un prospect ou d’un client et déterminer ensemble une stratégie fonction de ses objectifs. Le mettre en relation avec les plus grands groupes et lui permettre l’accès à des solutions spécifiquement créées pour une clientèle exigeante.

Nos domaines d’intervention auprès du particulier ou de l’entreprise : placements, épargne, retraite, s.c.p.i., défiscalisation, investissements en loueur meublé, transmission…

Nos services sont gratuits pour les prospects, les chèques de leurs investissements sont établis directement à l’ordre des sociétés financières ou immobilières qui nous rétribuent.





Création de concepts patrimoniaux et simulateurs informatiques sur mesure



Le concept D.e.f.i.s.c. i.n.V.e.s.t. conçu par DV PATRIMOINE S.A.R.L., propose une démarche résolument novatrice en terme de simulations patrimoniales.



UN REVE DEVENU REALITE, DES OUTILS EXISTANTS A LA CARTE OU EN PACKAGES.

DES SOLUTIONS SUR MESURE CREES SUR DEMANDE POUR VOS BESOINS SPECIFIQUES A DES TARIFS TRES ABORDABLES



CONTEXTE

La profession de conseil en gestion de patrimoine. Qu'est ce que c'est ?

On cherche à la réglementer, à la définir, à la labelliser. Le domaine d'intervention est vaste. C.I.F, carte T, CJA..., avec des lois qui évoluent à la vitesse grand V.



Le conseiller est-il généraliste ? Spécialiste ?

Une profession qui se cherche.



Une profession qui cherche ses outils éparpillés et très souvent inutilement complexes pour les cas plus simples, nécessitant une saisie fastidieuse et chronophage.

Aujourd’hui, l’évolution de la mentalité des clients est telle, que l’approche globale est devenue quasi incontournable.

Lors d’une étude patrimoniale, le but est d’essayer d’approcher ce que pourrait être une situation future.



Des paramètres non maîtrisables tels que l’inflation, les taux de marchés, nous conduisent régulièrement à émettre des hypothèses.

Autrement dit, nul besoin d'une précision à trois chiffres après la virgule.

Une clientèle hétérogène, chaque cas est différent, cependant, la plupart du temps D.e.f.i.s.c. I.n.V.e.s.t. se révèlera être une aide précieuse en l'état.



Si cela ne suffit pas, que cela ne tienne, il évoluera à la demande spécifique de chacun.



Ce concept permet de mettre :



L'INFORMATIQUE AU SERVICE DU PATRIMOINE ET NON L'INVERSE



On s'aperçoit que les logiciels créés par des informaticiens, privilégient les critères et normes informatiques au détriment du confort et du réel besoin de l'utilisateur.





Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Défiscalisation

Épargne

Épargne retraite

Etude Patrimoniale

Finance

fiscalité

Immobilier

impôts

Investissement

Patrimoine immobilier

Retraite

Simulateur

Simulation

Succession

Transmission

Courtage