Marie DENOLLE (MARIE DENOLLE)

"Écrire, cest dessiner une porte sur un mur infranchissable, et puis louvrir." Christian Bobin



Je suis maman, entrepreneuse, passionnée de littérature, d'écriture et de jolis mots.



Après une licence de lettres modernes et un master d'enseignement en documentation ( la dame du CDI, c'était moi mais chut!!) j'ai pris la responsabilité d'une agence de soutien scolaire spécialisée dans l'accompagnement des enfants dys pendant plus de 2 ans. Un métier passionnant et des rencontres inoubliables, mais le destin a voulu que l'aventure s'arrête pour diverses raisons dont celle de m'occuper de mon petit garçon de 10 ans multi-dys et porteur du syndrome d'Asperger.



Il fallait donc me réinventer pour poursuivre ma vie professionnelle tout en gérant le quotidien et les prises en charge. Ainsi est née l'envie de créer mon entreprise, ainsi est née l'idée de L'épistol'air, d'abord dans un coin de ma tête, puis au fil des mois de manière plus concrète.



Nous échangerons en toute confidentialité et dans le respect du secret professionnel à domicile ou dans mon bureau de Mont Saint Aignan. Le travail à distance est également possible.



Au plaisir de vous prêter la plume,



Épistol'airement vôtre,



Marie