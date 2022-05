Marie DEPRAETERE

Mon profil d’expérience et de compétences



Au fil de ma formation, mon itinéraire, mes réussites, mes obstacles, mes rencontres, j’ai appris...



- Capacité de recherches scientifiques, rigueur scientifique, capacité de concentration, aptitude à transcrire des résultats de recherche sous forme de rapport, d’article, de support pédagogique.



- Elaboration, validation, mise en oeuvre, évaluation d’un plan stratégique et d’un plan d'objectifs (SMART)



- Gestion de projets : conception, réalisation, recherche de partenaires, gestion d’évènements, élaboration de budgets généraux et spécifiques, planification des tâches et gestion du calendrier.



- Gestion d’une équipe de travail (intégration aisée dans une dynamique collective, importance de créer des collaborations, fixation et suivi d'objectifs communs, émulation, capacité de structuration d’équipes)



- Définition, élaboration, transmission d’une démarche d’enseignement, d’éducation permanente et d’émancipation par la culture, à travers une démarche pédagogique ou d’animation de groupes d’adultes et de jeunes.



- Elaboration d’une politique de communication interne et externe, définition d’outils et de contenus de communication, utilisation des ressources d’Internet, mobilisation de médias, ...



- Intervention dans les médias (télévision, radio, presse écrite, médias sociaux) et devant des auditoires très diversifiés. Ecriture régulière d’articles scientifiques et de textes de vulgarisation du savoir.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Créativité

Autonomie

Planification

Analyse

Rédaction

Gestion de projet