Marie DEQUIDT

Actuellement Data Analyst au sein de la Direction Marketing d'AG2R LA MONDIALE.

J'ai en charge d'étudier le portefeuille clients du groupe et de fournir des outils permettant d'exploiter au mieux le potentiel de nos clients ainsi que de nos prescripteurs (segmentation, scoring, tableaux de bord...). J'ai également pour mission de mener des baromètres de satisfaction auprès de nos clients (élaboration de questionnaires, échantillon cible à interroger, analyse des résultats et détermination des leviers d'actions).



Compétences Informatique :

Programmation C, JAVA, J2EE - Traitement de bases de données SQL et accès par le WEB (php, html) - datamining - recherche opérationnelle et optimisation



Compétences Statistiques :

Statistiques descriptives, mise en place de tests et analyse des données, régression et création de typologies, scoring, segmentation

Outils : Excel - SAS - SPSS - SPAD - Clémentine



Mes compétences :

statistiques

SQL

SAS

chargé d'études

SPSS

BO

marketing

VBA

gestion de projets

tableau de bord