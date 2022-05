Marie DERCAMP

Créativité, curiosité et fort relationnel, ces 3 traits principaux m'ont permis d'évoluer et de développer de nombreux projets dans le webmarketing.

De la création de sites e-commerce à la mise en place de stratégies de communication digitale en passant par la création de contenu pour le web et l'optimisation du SEO, je cherche toujours à me surpasser et développer mes compétences.



#webmarketing #SEO #digitalprojects #digitalstrategy #chefdeprojetweb



Mes compétences :

Autonomie

Utilisation de mon sens avant-gardiste

Adobe Photoshop

CSS 3

Création de site internet avec des interactions

OpenOffice

HTML 5

Mise en place de projet et d'événements

Elaboration de plans d'action

Suivi de la rentabilité