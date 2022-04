Oya TERCAN

Traductrice / interprète assermentée en langue turque près la cour d’appel de Versailles, sur la liste des interprètes de l’ambassade de Turquie à Paris, et à la tête d’une entreprise spécialisée dans la traduction et l’interprétariat franco-turc, la société Tradu’Turc, fondée en janvier 2009, je maitrise plusieurs spécialités techniques comme le droit, l’économie, la finance, la médecine, et l'informatique.