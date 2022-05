Songul TERCAN

MANPOWER France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des solutions en matière de recrutement sous le label Conseil Recrutement et des solutions aux besoins de flexibilité sous le label Référence Intérim.

Vous cherchez à recruter un nouveau collaborateur, à gérer la flexibilité au sein de votre entreprise ?

Manpower Conseil Recrutement et Manpower Référence Intérim vous proposent les solutions RH

adaptées à vos besoins.

Premier acteur commercial, j’accompagne le développement commercial des PME et Grands comptes en leur offrant une réponse adaptée à leurs enjeux RH : recrutement en CDI, CDD, CDI Intérimaires, missions d’intérim, formation et alternance.



Mes compétences :

Commerciale

Gestion d un centre de profit

Gestion d'un centre de profit

Gestion d’un centre de profit

Leadership

Management

Organisation

Performance

Performance commerciale

Pilotage

Qualité

Recrutement

RSE

Vente

Direction de centre de profits