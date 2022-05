Marie DEREMAUX

Se présenter en quelques termes pour vous donner envie de prendre contact avec ecoTIME n'est pas évident . Mon idée est ici de proposer aux entreprises, commerçants et artisans une oreille attentive pour détecter vos besoins en matière de graphisme et de web design afin de créer votre image . Je vous propose de réaliser des sites web ou des blogs originaux qui vous ressemblent pour communiquer de façon efficace moderne et durable . De même j'entends par infographie la réalisation de tous documents supports de communication ( affiche , flyers, carte ...) à vos couleurs afin de traduire votre identité et de transmettre vos idées, pour leur réalisation ecoTIme travaille avec Touch' graphik . Ces documents seront imprimés par une imprimerie disposant du label imprim'vert ( impression respectueuse de l'environnement encre végétale et papier mixte ou recyclé).



ecoTIME propose le suivi de votre projet de communication de A à Z. De la création de votre charte graphique et de votre logo , au choix de votre support de communication, ecoTIME vous offre la possibilité d'une communication utile et facile. Utile parce qu'adaptée à vos besoins et facile parce que nous pouvons être présents à toutes les étapes.



Mes compétences :

Création de site web

Référencement

Infographie

E-commerce