Marie-Emilie DESCHEZ

De nos jours, linformatique et la biologie sont de plus en plus interdépendantes, j'ai approfondi cette double compétence durant mes stages et mon parcours. Autodidacte et rigoureuse, curieuse et ouverte desprit, j'ai obtenu ma Licence Sciences Technologies Santé à l'Université de Nantes et j'ai fini ma première année en Master Bio-Statistique/Bio-Informatique.

Pour ma deuxième année, en master en Master 2 Ingénierie Bio-Informatique Bio-Statistique, je recherche une alternance pour un contrat de professionnalisation en Septembre 2021.