Marie EPINEAU

Je suis graphiste depuis bientôt 4 ans et je sais m'adapter à toutes les demandes de création de supports de communication Web et Print dans tous les secteurs d'activités : Plaquettes, sites internet, chartes graphique, supports web, brochures, catalogues, emailings, logos,..



J'ai coeur à que vous soyez 100% satisfait du résultat, passionnée par mon travail je ne compte pas mes heures afin de vous apporter qualité, rigueur et réactivité.



Je peux aussi bien travailler avec vous sur un seul projet que devenir intégrée à un service de votre entreprise avec des missions plus régulières. J'ai d'ailleurs travaillé durant 4 ans dans différentes entreprises (mode, industrie, service à la personne,..) intégrée aux services communication & marketing.



Étant diplômée :

- d'un Mastère de direction artistique digital

- d'un Bachelor de designer graphique & multimédia

- et d'un Bachelor responsable en marketing, commercialisation & gestion

j'apporte mon côté créatif tout en tenant compte des données plus commerciales de l'entreprise.



Ce sera un plaisir d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me contacter.