Marie-Eva GALLACIO

Actuellement en dernière année de DUT Science et Génie des matériaux à IUT de Chambéry, avec étude aménagée en art appliqué à ENAAI.



Mon esprit créatif, ma incité à suivre des cours d'art durant ma formation qui mont permis de progresser et de me rendre compte que le design est un domaine qui me plaît énormément et dans lequel je souhaite m'investir.



Au cours de mon enseignement, j'ai développé des connaissances sur les matériaux et j'ai appris à les mettre en oeuvre par différents procédés de fabrication. Jai su analyser la qualité dune pièce et sa production. Nos projets de groupe mont permis de suivre et de comprendre l'ensemble du processus de fabrication d'un produit fini, mais aussi de renforcer mon esprit d'équipe. Je suis une personne calme et autonome, toujours impliqué dans mon travail.

J'ai de bonnes compétences dans les logiciels tel que Matlab, SolidWorks, Illustrator, Word, Excel et PowerPoint.



Jai pratiqué pendant 10 ans la gymnastique en compétition qui ma inculqué rigueur et détermination.