Marie FACUNDO

De nature curieuse et volontaire j'ai travaillé et évolué dans différentes structures, aussi bien dans le milieu du B to B que le milieu médico-social.

Mon parcours m'a permis de travailler sur des supports variés, pour différentes entreprises à travers des créations graphiques s'adaptant au besoin de chacun.

A travers mes différentes expériences et rendez-vous clients ; j'ai réalisé la tarification, la conception, la réalisation, le façonnage et l'expédition de nombreux projets.

Ma fonction actuelle m'a permis d'apprendre à créer des modules de formations, dispenser des cours afin de mener des projets graphiques de la prise de brief à l'envoie au client.



Je reste à votre disposition pour échanger sur une éventuelle opportunité.