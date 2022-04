Amelie LEGRAND

Dynamique et créative, attirée par les métiers de la communication, du web, du e e-commerce , du communautaire mais également des nouveaux moyens de communication, j'aime la nouveauté et le changement.



Souhaitant développer ma carrière dans ces domaines, en particulier au seins d'un des secteurs suivant : écologie, humanitaire, c to c ou communautaire.



Bonne capacités rédactionnelles et analytiques

Excellent sens relationnel, esprit d’équipe et prise d’initiatives

Aime apprendre des autres et aux autres



Mémoire : Comment utiliser le média Internet, au sein d'une entreprise , pour augmenter les parts de marché



Thèse : L'avènement de nouveaux médias liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, en fait il des substituts ou des compléments aux médias traditionnels ?



Mes compétences :

Communication

Street marketing

Voyage

Marketing

E-commerce

E-marketing

Web

Applications mobiles

Tourisme

Internet

Réseaux sociaux