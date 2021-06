Marie FALCON

Pendant 7 ans, j'ai travaillé sur le sujet de l'industrialisation de la rénovation énergétique.

D'abord dans le cadre du projet de recherche SIRENE et de ma thèse CIFRE avec l'École des Mines d'Albi-Carmaux, qui ont mené à la création de la société Syrthea.

Puis dans le cadre du projet Investissements d'Avenir CRIBA et du projet de rénovation globale en site occupé de l’îlot La Pince à Saint-Paul-lès-Dax.

Je suis très heureuse d'avoir contribué à ces projets et d'avoir vu leur concrétisation sur le chantier démonstrateur.



Je suis maintenant conseillère énergie et animatrice à l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat métropole grenobloise.

J'accompagne les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique au sein de l'Espace Info Énergie de l'Isère et de la plateforme Mur|Mur 2 maisons individuelles.

Je participe aux prêts d'outils de mesure des consommations d'énergie et d'eau (conso-kits), de la qualité de l'air intérieur (air-kits) et des ponts thermiques (thermo-kits).

J'interviens également lors d'animations de sensibilisation sur les économies d'énergie et d'eau et sur les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Recherche bibliographique

Modélisation

Économies d'énergie

Maîtrise d'ouvrage publique

Veille technologique

Réglementation thermique des bâtiments existants

Ingénierie du bâtiment

Efficacité énergétique

Panneaux à ossature bois

Gestion de projet

Montage de projets de recherche

Préfabrication

Recherche collaborative

Rénovation énergétique

Calcul de ponts thermiques

Simulations thermiques réglementaires

Environnement

Processus

Industrialisation

Conception-réalisation