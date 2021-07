Matthieu HERBRETEAU

Diplômé de l'IMT Albi Carmaux spécialisé dans les matériaux pour l'aéronautique et le spatial, j'ai travaillé pendant 5 années dans un environnement laboratoire - industrie dans la recherche de nouveaux matériaux composites. Dans un contexte d'allègement des structures, ces nouveaux matériaux sont destinées aux applications hautes températures dans les système de propulsion notamment pour l'aéronautique.



Je me suis forgé une expérience significative dans leur expertise et possède suffisamment de recul sur leurs propriétés, capacités de vieillissement et les méthodes employées pour les analyser.



Si vous recherchez des compétences dans l'expertise de tels matériaux ou le développement de nouveaux moyens de caractérisation afin d'obtenir le maximum d'informations et anticiper leur comportement, contactez-moi sur mon courriel : mat.herbreteau@gmail.com ou par téléphone 0632241127



Mes compétences :



Ingénierie

Gestion de projet

matériaux pour l'Aéronautique : mode de rupture, modélisation éléments finis

Tests mécaniques multi-instrumentés

Oxydation de matériaux réfractaires : expériences et simulation flux de diffusion



Caractérisation : Microscopie optique et électronique, Acoustique



CAO et éléments finis : logiciels : MATLAB, Catia v5R16, Zébulon (Onera, IMT Paris)