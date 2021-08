Marie-Flore REVANGUE

L'AMRAE, Association pour le Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise, est la première organisation professionnelle en France à rassembler les acteurs majeurs et experts des métiers du risque et des assurances de l'entreprise (plus de 1 500 adhérents).



Référent depuis plus de 20 ans en gestion du risque, le groupe propose de nombreux services :

- Réseau associatif : organisation de commissions et groupes d'échanges, défense des intérêts des membres.

- Publications : Ouvrages de référence en matière de gestion des risques et d'assurances

- Un congrès annuel avec plus de 3 000 professionnels = > Les Rencontres du Risk Management AMRAE

- des programmes de formations certifiantes et des stages courts délivrés par AMRAE Formation





