Marie France BERROYER

Célibataire sans enfants agee de 50 ans, mes diplomes sont CAP Stenodactylo obtenu en 1988 , un CAP de cuisinier obtenu en 1990, titre professionnel de conducteur poids lourd en 2018, domiciliee a Bessines sur gartempe dans le 87 intérimaire chez Artus Limoges .Très polyvalente ancien cuisinier et employé en restauration à travaillé dans le domaine de la boulangerie responsable d'établissement et actuellement intermaire dans le transport dernière mission chez MRCI Limoges en tant que chauffeur pour le groupe alliance Prête à suivre des formations à fin d'être plus opérationnelle bonne connaissance des départements 87,23,16,17,86,11, 66,65, 32,31, 09.



Mes compétences :

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire HACCP

Animation et organisations d'un point de vente

Comptabilite client et fournisseurs

Transport de produits agroalimentaire

Travaux publics