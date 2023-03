Marie France FAURE GUICHARD

De l'expérience, de l'énergie, de l'enthousiasme ......à partager

Un parcours professionnel dans des secteurs d'activité variés et dynamiques :

- Pilote production fibre chez Orange SA

- Expertise construction et RC

- Formation continue et apprentissage

- Production (Industries Graphiques : deviseur / concepteur)

- Commerce de gros : COMMERCIAL / A.D.V. / ACHATS (service à la clientèle, management, achats, ventes, gestion de stocks, logistique)

et une implication constante dans les milieux associatifs :

sportifs, humanitaires, et sociaux



me permettent de m'adapter avec aisance à toute nouvelle situation

Capacités organisationnelles, relationnelles et rédactionnelles, écoute, analyse, et réactivité me caractérisent,

ainsi qu'une parfaite compréhension des impératifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Publisher et Photoshop

EDI

EASYPRINT

ERP SAGE X3

Rédactionnelles et relationelles

Charisme et autonomie

Management d'équipe

Pack office

Organisation du travail

Statistiques

BTS MUC

BTS ASSISTANTE GESTION PME PMI