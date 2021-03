Marie Ginette JULES JEAN

FORMATION UNIVERSITAIRE



ANNÉE 2022 ENACO - TP NÉGOCIATRICE TECHNICO COMMERCIALE. BAC +2

ANNÉE 2017 UNIVERSIDAD DE CARABOBO - BAC+5

ET PLUS OU ÉQUIVALENT - ECONOMIE (AU VENEZUELA)

ANNÉE 2016 IUTEPAL - BAC+2 OU ÉQUIVALENT COMPTABILITÉ (AU VENEZUELA)

ANNÉE 2008 DIPLÔME DU BACCALAURÉAT FILIÈRE

TECHNOLOGIQUE ADMINISTRATION FINANCIÈRE

(AU VENEZUELA)





LOGICIELS ET LANGUES

LOGICIELS : EXCEL, WORD, POWER POINT, SAGE COALA, TEMPS 2000

FRANCAIS : BILINGUE

ESPAGNOL : LANGUE MATERNELLE