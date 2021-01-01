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Marie Ginette JULES JEAN

  • ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
  • AIDE INTER-ENTREPRISES
  • ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

PARIS 1ER

En résumé

FORMATION UNIVERSITAIRE

ANNÉE 2022 ENACO - TP NÉGOCIATRICE TECHNICO COMMERCIALE. BAC +2
ANNÉE 2017 UNIVERSIDAD DE CARABOBO - BAC+5
ET PLUS OU ÉQUIVALENT - ECONOMIE (AU VENEZUELA)
ANNÉE 2016 IUTEPAL - BAC+2 OU ÉQUIVALENT COMPTABILITÉ (AU VENEZUELA)
ANNÉE 2008 DIPLÔME DU BACCALAURÉAT FILIÈRE
TECHNOLOGIQUE ADMINISTRATION FINANCIÈRE
(AU VENEZUELA)


LOGICIELS ET LANGUES
LOGICIELS : EXCEL, WORD, POWER POINT, SAGE COALA, TEMPS 2000
FRANCAIS : BILINGUE
ESPAGNOL : LANGUE MATERNELLE

Entreprises

  • AIDE INTER-ENTREPRISES - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Administratif | PARIS 1ER 2018 - 2020 - EFFECTUER LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
    - MISE EN PLACE DE PROCÉDURES INTERNES DU
    CABINET
    - ACCUEILLIR LES CLIENTS ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
    - TRAITEMENT DE COURRIER
    - TACHE DE COMPTABILITÉ

Formations

Réseau

Pas de contact professionnel