Marie GRUA

Comprendre l'activité de mes exposants est une priorité pour répondre au mieux à leurs attentes lorsqu'ils participent aux Congrès/Salon Préventica.

Depuis 20 ans, je suis à l'écoute régulièrement des entreprises, des syndicats, des organismes aux 4 coins de la France et à l'étranger.

Mon expérience me permet de comprendre des professionnels de l'incendie, de la manutention, de la formation , du mobilier de bureaux, de l'aménagement de poste de travail, de la sécurité routière, d'Equipement de protection individuelle (EPI), d'échaufaudage, de travaux en hauteur, de ligne de vie, de garde corps; pour répondre à des solutions sur la prévention et la protection des personnes sur leur lieu de travail.





Mes compétences :

Communication