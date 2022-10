Marie HAUMIER

Mon parcours artistique est pluridiscipinaire : Acrobate au Nouveau Cirque de Paris Pierre Etaix & Annie Fratellini, danseuse à l'Ecole Maurice Béjart, Chanteuse ( élève de Monique Bergmans au Conservatoire des lilas), j'ai participé à de nombreuses créations de musique contemporaine (Festival In Avignon dans une création de Marc MONNET), chanté en soliste à l'Opéra de Rennes, Caen, Rouen (création mondiale Le Surmâle musique de Bruno GILLET et mise en scène de Marcel Bozonnet), dans des comédies musicales tel que « La Villette en chansons" musique de B. Da Costa au théâtre Paris-Villette ou "Le secret d'Eva L.(rôle principal) ;

Je suis aussi Comédienne, entre autre dans "Poil de Carotte"au Théâtre Paris Villette (rôle principal), "Le vieil Homme et la mer » Festival de Fort de France (Martinique)création collective,ou au Théâtre National de Chaillot dans "Morituri" G. de Kermabon (rôle principal);

J’ai obtenu le 1er Prix Opérette Fantaisiste au Concours International J. Giraudeau.

j’ai créé, joué et chanté les Concerts lecture « Poésies de notre enfance" à l’hôpital des Diaconesses à Paris (soins palliatifs, oncologie, gériatrie).

J’ai naturellement créé les classes de chant Musiques Actuelles au Conservatoire à Rayonnement départemental D’Argenteuil et de Fresnes. Mon gout pour la transmission et le développement personnel m’ont permise d’intervenir en tant qu’Art-Thérapeute auprès de public aussi divers que les enfants dés l’âge de 6 ans avec comme médiation le théâtre, la danse, le chant et la musique.



Mes compétences :

Chanteuse

Comédie

Comédie musicale

Musiques actuelles

Technique

Technique vocale

Théâtre