Marie-Hélène BITBOUL

Ayant étudié puis travaillé puis repris les études à plusieurs reprises, c'est la polyvalence qui caractérise mon parcours, tout au long de ma formation le fil conducteur a été la sociologie : du tourisme, urbaine, du travail.

J'ai démarré dans le tourisme avec un BTS, j'ai ensuite poursuivi en Aménagement du Territoire ayant pour objectif de travailler sur des grands projets touristiques et urbains (c'était l'époque). J'ai poursuivi par un DESS en Ergonomie et Management et j'ai enfin été rassasiée.

J'ai fait tout ceci en travaillant en parallèle dans le secteur de la recherche en économie et sociologie du travail, en organisant des colloques sur l'organisation du travail sur les thèmes de la prise en compte de l'activité de travail dans l'organisation etc.

C'est naturellement que j'ai été amenée à créer la société que je gère actuellement, qui m'a ramenée à mes premières amours : le tourisme. Du tourisme réceptif cette fois, d'Affaires, de Congrès, de Loisirs et de Villégiature , appréhendé sous l'angle du transport terrestre privé avec chauffeur avec toutes ses déclinaisons.

Mon parcours universitaire et professionnel a été jalonné de nombreux jobs, j'ai même réalisé des enquêtes de terrain sur la fréquentation des Bouches du Rhône pour le CDT lorsque j'étais étudiante

Ces jobs parfois bénévoles (Maison pour tous Marseille - St Just), ont tous été très formateurs, notamment ceux auprès des enfants. Je continue encore aujourd'hui à établir un contact qui m'est indispensable avec cette frange de la population que je considère comme la plus enrichissante et la plus intelligence.



Mes compétences :

Accueil

Adaptabilité

Anglais