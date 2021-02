Marie-Hélène DUBUISSEZ

Après 14 ans passées au contact dun public multifacette, à écouter attentivement les attentes des mes interlocuteurs, et à y répondre en tant que téléconseillère, chargée de communication..., jai fais le choix de morienter vers le métier de Conseillère en Insertion Professionnelle.

Cette démarche me permet de renforcer l'utilité humaine de mon parcours professionnelle et d'en conforter la parfaite adéquation avec mes valeurs personnelles dentraide, de solidarité, de conseil et dassistance à mon prochain. Personne ne doit rester seule sur le chemin, une main tendue ne coûte rien, mais peut tout changer.

Je suis dynamique, attentive et réactive, bienveillante, et ouverte desprit. cest pourquoi je propose de mettre mes atouts à votre service, au sein de votre structure.

Je suis disponible sur le secteur de Chauny, Saint-Quentin,

Soissons et Laon, et serai titrée au moi de mai.