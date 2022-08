Marie-Hélène PATIN

Bonjour, je suis une personne dynamique, capable de m'adapter à différentes situations.

J'adore apprendre sans cesse de nouvelles choses, et m'intéresse à toutes les nouveautés dans le secteur du luxe.

Je suis rigoureuse et organisée et souhaite orienter ma carrière en développement de projets transverses ayant des impacts positifs.



J'ai étudié le Management des marques de Luxe lors de mon MBA ce qui m'a permis de développer mes connaissances dans le domaine du luxe.



Je suis à la recherche d'un poste qui me challenge et me donne l'opportunité d'apprendre davantage et de m'épanouir.



Mes compétences :

Marketing

SAP

eCommerce

Sorties

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Irec

Customer Relationship Management

Consolidations

Back Office

Adobe Photoshop