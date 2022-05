Bienvenue sur ma page, moi c'est Marie Houriez, j'ai 25 ans, diplômée du Bac Pro service à la personne et du BEP Carrières Sanitaires et Sociales ainsi que du BAFA . Suite à de nombreuses expériences dans l'animation jeunesse et dans le milieu de l'enfance,je me suis lancée en Novembre 2018 dans la création de mon entreprise. Je vous invite à la découvrir sur ma page.N'hésitez pas à commenter etc

Bonne visite !