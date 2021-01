Marie-José FLEURY

2021 l'année du renouveau du projet européen ! Alors que le Royaume-uni après le Brexit a définitivement quitté le marché unique à l'exception de l'Irlande du Nord tandis que les Britanniques notamment les pêcheurs réalisent déjà que les promesses qui leur ont été faîtes par B. Johnson ne seront jamais concrétisées surtout quand on représente 0,1% du PNB du Royaume-Uni, qu'un accord sur les services financiers restent encore à concrétiser, que l'Union européenne a finalisé son accord sur les investissements avec la Chine, affronte toujours la pire crise sanitaire avec le début de la vaccination, économique et sociale du début du 3ème millénaire, l'Union européenne s'apprête à décliner le plan de relance européen de plus de 1700 milliards d'euros englobant le plan de relance européen et le cadre financier pluriannuel (2021-2027) qui s'inscrivent dans le Green Deal Européen / pacte vert européen d'une Union européenne toujours plus verte jusqu'à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 autant dire demain. Que le Portugal assure depuis le 1er janvier la Présidence du Conseil de l'Union européenne avec une ambition sociale et que la France se prépare à la sienne au 1er semestre 2022... !

Compétences :

Affaires européennes

Ingénierie, la maîtrise douvrage et la gestion de projets (transnationaux)

Management participatif et de transition, entrepreneuriat



Le fil directeur de ce parcours est mon engagement européen porté par la volonté de faire partager, de rendre intelligible le projet européen. Défricheuse dEuropeDune conviction quil ny a davenir queuropéen, j'en ai tout dabord fait un engagement militant puis un choix détudes en droit européen et enfin un parcours professionnel (membre du Team Europe France). La construction européenne est pour moi la plus grande aventure humaine



Au Conseil régional des Hauts de France, j'ai développé des projets de reconversion industrielle miniers et métallurgiques (Pologne, République Tchécoslovaque) dans le cadre des programmes européens de reconstruction à lEst.

A RACINE, je gérais, différents programmes européens, un portefeuille de projets européens transnationaux.

Puis, au GIE Belleville pour la CFDT, j'assurais le traitement politique, juridique et opérationnel des sujets européens et ai dinstauré des relations pérennes avec la DGB, siégeant dans différentes institutions européennes.

Au CERC, j'enrichis de mon expertise en politiques européennes et comparatives les différents thèmes de travail abordés. Je m'investis aux côtés du Président J. Delors dans la campagne référendaire de 2005.



Son résultat négatif m'amène à créer mon propre cabinet de conseil en affaires européennes LEurope à la Une®(2009). J'y développe des activités daudit, de conseils juridiques, de lobbying, forme sur les sujets européens, tous publics. J'accompagne les porteurs de projets à la recherche de financements, subventions européens ainsi que des structures européennes en phase de repositionnement.



Mon goût de lhumain, le développement de la communication irrationnelle lors des débats européens, ma volonté et mon besoin de comprendre les origines du second conflit mondial le plus meurtrier mamènent à mintéresser à la psychologie et obtiens un master1, en 2013.



