Marie-José GAUTIER

Responsable Formation sous la responsabilité du RRH, j'interviens dans l'élaboration et la gestion du plan de formation. Dans ce cadre, je suis amenée à optimiser le budget par appel d'offre ou recherche de subventions auprès de notre OPCA. J'ai crée de nombreux outils (tableaux de bord, indicateurs) et mis en place un catalogue DIF pour offrir aux salariés un vaste choix de formation.

Le monde des RH reste un domaine vaste, complexe, passionnant et très enrichissant. Je peux mettre à profit mes compétences informatiques acquises ces dernières années dans un but constant d'amélioration. Autodidacte, volontaire, très motivée et ayant une bonne aisance dans la communication je poursuis ma soif de connaissances... La mise en place d'un nouveau logiciel de paie depuis janvier 2013 m'a permis d'élargir mes compétences dans la gestion de la paie et conforter mes acquis dans le suivi de projets.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Pack Adobe Golive & Photoshop

Lotus Notes and Domino 8

SAP

Hypervision

Auditeur

Formateur

Ressources Humaines

Gestion de projets

Communication

Gestion Paie

Vision / Kiosque RH d'ADP

Formation professionnelle continue

Congé Individuel de Formation

GPEC

Intranet

CPF