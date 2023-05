Marie Klein est harpiste de Palace.

Elle s'y produit en effet régulièrement depuis plus de 25 ans : Après ses débuts à hôtel Intercontinental, au Royal Monceau, puis au Ritz (en duo avec violon), elle rejoint hôtel de Crillon où elle est harpiste titulaire pendant 5 ans.

Depuis 2007, elle est harpiste à l'hôtel Plaza Athénée.

Elle joue également depuis plus de 25 ans dans les lieux les plus prestigieux comme le château de Versailles, I'Opéra Garnier, le musée du Louvre ou d'Orsay, la Tour Eiffel...

Médaille d'or et prix d'excellence en harpe de l'Ecole nationale de musique de la vallée de Chevreuse, puis du Conservatoire national de région de Paris, elle donne également des concerts en récital, en duo de harpes, en duo flûte et harpe, avec comédienne, choeur ou orchestre.

Titulaire du Certificat d'Aptitude, Marie Klein est depuis 2003 professeur de harpe au Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay.

Son parcours l'a amené à développer un répertoire ouvert aux plus belles musiques, qu'elles soient classiques, de films, de variétés, du monde...