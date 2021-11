Marie LABAYE

Je suis une personne de nature indépendante.

Je suis en capacité d'animer des ateliers créatifs.

Je peux prodiguer des soins de bien-etre ,de toucher massage et de gymnastique douce et adaptée.

Je souhaite développer davantage ces types d'activités à l'heure actuelle ainsi que le chant.

Mon expérience depuis plus de 10ans auprès de personnes agées et de personnes handicapées m'a permis de m'affirmer dans certaines de ces activités.

Mon souhait serait de pouvoir exercer mes talents au sein d'une petite structure à dimension humaine pour pouvoir donner du temps et de la qualité ,sans stress.

Si je ne trouve pas ce lieu je pense que je mettrais en place ce type d'activité de manière indépendante.



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Gymnastique douce

Toucher-massage