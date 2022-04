Catherine JAURÉGUY

Je développe aujourd'hui mon activité de thérapeute holistique au sein de mon entreprise AIME ÊTRE et accompagne les personnes avec des pratiques diverses; massages de bien-être, Reiki, relaxation psycho-corporelle, conseils en fleurs de Bach et en aromathérapie, relation d'aide tout en continuant mon activité de consultante formatrice dans la santé (sanitaire, médico-social et social).

www.massages-reiki-fleursdebach-limoges.com



