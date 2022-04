Andre_sembely ANNE

Bonjour,

Hannah Sembély, je suis thérapeute gestaltiste spécialisée dans la psychologie des couleurs et les approches quantiques comme Ho'oponopono et la technique Tipi.

Formatrice de thérapeutes, j'enseigne la sophrologie, la gestalt et l'art de devenir thérapeute.

Mon âme d'enseignante me fait parcourir la planète à la recherche de techniques innovantes de bien-être et de libération afin de les expérimenter sur moi et les retransmettre.

J'encadre des groupes lors de voyages initiatiques, dans le désert, lors de trekkings au Népal, en Asie où la découverte d'un pays se mêle au voyage intérieur.

D'une soif insatiable pour percer les mystères de la vie, de l'Amour et de l'art d'être heureux, j'explore les sentiers moins connus afin de permettre à chacun une transformation véritable.

http://www.forme-sante-ideale.com

http://www.www.taodyssee.com



Mes compétences :

Psychothérapie en ligne

Psychothérapeute individuel

Psychothérapeute en groupe

Thérapeute en psychognéalogie

Praticienne Tipi

Praticienne EFT