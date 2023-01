Nicolas COLOMINES

Je mets en pratique depuis 2012 les enseignements de Géobiologie, du BaZi, de Soins Énergétiques, et du Feng-Shui traditionnel dont j'ai enrichi mon parcours de formations. Mais également les compétences techniques, énergétiques, et relationnelles que j'ai acquises dans mes différentes carrières et expériences extra professionnelles .



J'ai depuis plus de trente ans suivi parcours professionnel qui me préparait en fait à ce que je propose aujourd'hui. Tour a tour Marin technicien supérieur des telecommunications, responsable d'activité en développement durable, gestionnaire en ressource humaines, puis un cycle de formations suivies chez Santé Énergie de l'Habitat à Vannes(56), des formations et expériences dans les domaines du développement personnel, des soins énergétiques, de la géométrie sacrée, de la radiesthésie, de rencontres avec les Lieux Sacrés (deux Pèlerinages à pied vers le Mont St Michel, dont un Tour de Bretagne), une formation aux plantes médicinales, et plus récemment les BaZi et Feng Shui traditionnel... Toutes ces Expériences de Vie ont forgées mon Identité d'accompagnant du Vivant par le positionnement temporel et sur les lieux.



J'interviens dans toute la France, sur site et à distance, catalyseur pour favoriser votre autonomie, la vision et la pertinence de vos choix. Vous permettant de faire éclore ce que vous pouvez exprimer au Monde. Je propose également la création d'objets accompagnant ces pérégrinations de l'Âme, ces transformations de Vie que vous pouvez vivre:



Bijoux métal et céramique, "bracelet amarre", "œuf à projets", et symboliques en poteries cuites notamment la technique japonaise ancestrale du Raku. Ce sont des objets personnalisés fait sur demande. Du "sur-mesure" qui vibrera accordé à votre personne et aux objectifs révélés lors de nos échanges.



Bien plus qu'un métier, ces accompagnements sont la mise en œuvre de mon ressenti et de ma communication à l'invisible.



Pour moi un chemin de Vie, Chemin que je vous propose de partager

www.arzhtelier.com

instagram : @arzhtelier