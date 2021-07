Etudiante en Master 2 Marketing Agroalimentaire, je termine mon cursus en septembre 2019. Je suis dans la recherche d'un poste en tant que chef de produit junior ou chef de projet dans le secteur agroalimentaire.

Motivée, dynamique et créative, j'ai un parcours agroalimentaire (qualité et production) avec une spécialisation en marketing.



Mes compétences :

Benchmarking

Hazard Analysis and Critical Control Point

Packaging Design

Veille concurrence

Microsoft Excel

Microsoft Word