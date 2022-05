Yosra ELLILI

Elève ingénieur en 3 ème année cycle ingénieur à Agrocampus-Ouest Centre de Rennes :spécialité Génie de l'environnement ,option Sol, Eau, Hydro-systèmes.

Dotée d'un savoir en sciences agronomiques, en Hydraulique et en aménagement du territoire à travers un parcours universitaire polyvalent , d'un savoir faire à partir des stages en entreprises et d'un savoir être par ma tendance au travail en équipes pluridisciplinaires et de responsabiliser mes collaborateurs par une délégation efficace et surtout motivante.

Mes compétences d'ingénieur s'orientent vers la résolution des problèmes à travers les sciences que j'ai étudié, la communication efficace et la gestion des risques environnementaux et socio-économiques en milieu rural.

Je suis intéressée à la contribution d'une culture qui vise l'amélioration continue , la qualité et la prévention.

je veux enrichir mon réseau professionnel et je suis en recherche active à de nouvelles opportunités.





Mes compétences :

Python Programming

Microsoft Office

Système d'Information Géographique (SIG)

Envie

Langage R