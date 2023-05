Marie-Laure DUCOS

100 % proactive en Communication & Evénementiel



Si la communication et l'événementiel sont mon cœur de métier,

ils sont aussi mes métiers de cœur.



Depuis toujours, je rencontre et j'échange, je communique et j'écris, j'organise et je coordonne,

avec méthode mais curiosité, dans ma vie comme dans mon travail.

C'est ma passion, ma motivation.



Professionnelle confirmée, mon profil généraliste et ma polyvalence

me permettent d'aborder les enjeux de communication et les projets événementiels,

avec une vision à la fois stratégique et opérationnelle.



Forte de mon parcours, engager mes valeurs, mes compétences

et mon énergie dans une nouvelle mission événementielle et/ou de communication,

tel est mon prochain défi professionnel.



Mes compétences :

Team Building

Newspapers

Proofreading

Adobe Creative Suite

Apple Mac

Microsoft Office

PC Hardware

Social Media