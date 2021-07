Marie-Laure JACQUINET (JACQUINET)

Après onze années d'activité dans le secteur aéronautique, et n'ayant pas exercé d'activité professionnelle depuis 2010, j'ai effectué une Remise à Niveau Multisectorielle pour recouvrer le marché du travail (monde de l'emploi) dans le secteur du service à la personne en tant qu'Agente de propreté et d'hygiène.



Je possède le DAEU A et le CSST.



Positionnée en tant qu'Agente hôtelière en EHPAD lors de mon stage en entreprise, mes compétences sont l'entretien des chambres et des locaux, le contrôle et l'approvisionnement des chariots, informer et transmettre des informations, la manipulation de produits dangereux avec formation.



La réception et l'entretien du linge des résidents font partis aussi des missions attribuées à ce poste (Agente Hôtelière) en fonction de lingère.

L'efficacité, la rigueur, la discipline et la discrétion en sont mes qualités.