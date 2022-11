Marie-Laure SOLEILHAC

Je souhaiterais obtenir un poste de chimiste dans une entreprise au sein de laquelle je pourrais donner la pleine mesure de mes capacités et participer à l'essor de l'entreprise.



Mes qualités sont :

d'allier de solides compétences techniques à la rigueur tout en sachant s'adapter à la nouveauté, l'autonomie

le goût du travail en équipe,

Je sais être disponible constamment pour faire face aux aléas de fabrication.

Je suis plutôt de nature dynamique, aimant le travail ordonné et très Impliquée dans la qualité des résultats.

Je suis aussi capable de discuter en anglais avec les fournisseurs





J'aime travailler avec des personnes qui savent communiquer immédiatement sur les problèmes, qui respectent les procédures.

Je suis à la recherche de compétences et c'est pour cela que je n'ai pas hésité à quitter un environnement pour un autre plus riche. Le fait d'avoir connu plusieurs environnements m’a permis de valider mes compétences acquises dans mon objectif personnel. Mais, je sais aussi me couler dans un cadre imposé car mes choix sont désormais clairs et s'inscrivent dans la durée.



Mes compétences :

AES

Chromatographie

chromatographie ionique

Communication

Fluorescence

Fluorescence X

ICP

ICP AES

Organisée

Patience

Polyvalence