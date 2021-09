Marie LIARD

Etudiante en licence Information-Communication. L1 et L2 à l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne et L3 en cours à l'Université de Bergen via Erasmus. Fort intérêt pour le milieu culturel. Médiation culturelle, diffusion, programmation, gestion de structures culturelles.

Esprit collectif, curieuse, créative, autonome.

Grande voyageuse. [Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie, Sénégal, Maroc, Jordanie, Inde, Hongrie, Belgique, Italie, Angleterre, République Tchèque, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Norvège, Etats Unis]

Connaissance de plusieurs langues et adaptation très facile aux cultures étrangères.



Je cherche un stage pour Juillet - Août 2015, dans le monde de la Culture ou/et des médias, à Nantes, Paris, Rennes ou ailleurs.



Mes compétences :

Cohésion en équipe

Médiation culturelle

Réseaux sociaux

Arts et culture

Communication culturelle

Communication événementielle

Capacités oratoires

Bonnes capacités rédactionnelles

Sens de l'organisation