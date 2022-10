Marie LINARES

Diplômée d’une grande école de commerce avec un Master spécialisé en Marketing, j’ai évolué durant 15 années au sein de grands groupes internationaux dans le domaine du Marketing et de la Communication. Dotée d’une très solide expérience en Marketing, j’ai également développé au cours de ma carrière de très bonnes compétences en Management, Ressources Humaines et Gestion de Projets.

Ma philosophie : vivre le présent car on ne sait de quoi sera fait demain.

On s’enrichit de la nouveauté, et chaque expérience est une valeur ajoutée à notre parcours tant professionnel que personnel. Aller au bout de ses convictions et de ses projets fait partie de ma personnalité. C’est pourquoi j’ai concrétisé un projet qui me tenait à cœur depuis mes années étudiantes pour reprendre un gîte en Guadeloupe, le Gîte Cannelle.

Passer d’un bureau de cadre parisien à hôte et chef de chantier ne m’effraie pas. De nature polyvalente, je m’adapte à toute situation et tout environnement.

Toujours amoureuse du Marketing, je reste ouverte aux opportunités professionnelles soit pour des missions à distances soit pour un poste en Guadeloupe.



Mes compétences :

IBM

Marketing

Sport