Marie-Line LE ROCH

Consultante en Communication et E-réputation, mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des connaissances approfondies dans la communication digitale (référencement,espaces sociaux, blogs, site internet...) et des aptitudes dans la gestion de projet, la veille et le community management.



Compétences

- Veille d'information et analyse de l'opinion

- Audit d'image (notoriété de la marque sur Internet)

- Cartographie qualifiée (leader d'opinion, communautés...)

- Définition de stratégie de communication digitale (dark-site, blog évènement, déploiement sur les espaces sociaux, community management...)

- Gestion de projet Web (évènement online, création et animation de blogs et de sites Internet, création et animation de FanPage Facebook...)



Mes compétences :

Community management

E-reputation

Rédaction

Communication

Intelligence Économique

Adobe Photoshop

SEO

Web

Internet

Veille

Réseaux sociaux