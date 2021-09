Marie LIPINSKI FERRARO

Mon objectif professionnel a toujours été de travailler dans le packaging et plus particulièrement au sein d’une entreprise de cosmétiques. Néanmoins je souhaiterais aussi pouvoir mener à bien le lancement de nouveaux produits et c’est dans cette optique que j’ai décidé de compléter mes études de packaging par un master de gestion de projets.



J'ai acquis lors de ma formation, un certain nombre de compétences: étude des matériaux -papier, carton, verre, polymères-, logistique, éco-conception, design, calage, chimie, biologie, gestion de projets, planification. J'ai aussi reçu apprentissage complet de logiciels: Word, Excel, Powerpoint, MS Project, Illustrator, Photoshop, Indesign, Rhinocéros, SolidWorks, Autocad, ArtiosCad.



En outre, j’ai déjà mené à bien des missions au service R&D d’entreprises comme Nestlé Waters et Amcor Flexibles Foods (où j’ai effectué mon alternance durant 2 ans), projets qui ont nécessité de ma part de la rigueur, une certaine autonomie, de la créativité, un bon sens relationnel, une grande force de proposition et une totale implication dans mon travail.



Mes compétences :

Packaging

Management

Industrialisation

Gestion de projet